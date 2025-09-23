Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 17:08

«Красное море» на вашем столе: этот салат сделает праздничным обычный ужин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат «Красное море» представляет собой яркое и праздничное блюдо, которое сочетает нежный вкус морепродуктов и свежесть овощей. Этот салат отличается простотой приготовления и эффектным внешним видом, что делает его идеальным выбором для праздничного стола. Сочетание красных и ярких ингредиентов создает ассоциации с морской тематикой и придает блюду особый шарм.

Для приготовления потребуется: 200 граммов крабовых палочек, 200 граммов болгарского перца, 200 граммов свежих томатов, 100-150 граммов твердого сыра, 2 зубчика чеснока, соль и перец по вкусу, майонез или сметана для заправки. Крабовые палочки нарезают тонкими кружочками, болгарский перец очищают от семян и режут соломкой. Томаты нарезают кубиками среднего размера, предварительно удалив семена и лишнюю жидкость. Сыр натирают на крупной терке, чеснок измельчают через пресс. Все ингредиенты аккуратно смешивают в большой салатнице, солят и перчат по вкусу. Заправляют майонезом или сметаной и тщательно перемешивают.

Для усиления вкуса можно добавить немного лимонного сока и свежей зелени. Салат приобретает особую сочность благодаря сочетанию томатов и болгарского перца, а чеснок придает ему пикантную нотку. Это блюдо прекрасно сочетается с отварным рисом или может served как самостоятельная закуска.

Ранее также сообщалось о рецепте сытного и в то же время легкого сливочного салата с нутом. Это блюдо сочетает в себе свежие овощи, ароматную заправку и приятную текстуру.

салаты
рецепты
еда
крабовые палочки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
