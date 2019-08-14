https://static.news.ru/photo/2b2786f8-be84-11e9-812d-fa163e074e61_660.jpg Сочи Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Курорты Краснодарского края стали самым популярным направлением у российских туристов летом 2019 года. Об этом журналистам сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе.

Впереди ещё весь сентябрь, но Краснодарский край бьёт все рекорды. Прирост пока ориентировочно оценивается в 15%, а у некоторых туроператоров — более 25%, — уточнила Ломидзе.

По её словам, до конца году черноморские курорты Краснодарского края могут посетить около 17 миллионов туристов, что на миллион больше, чем в предыдущем году.

Больше россияне также стали отдыхать в Крыму, операторы фиксируют увеличение турпотока примерно на 10%. Кроме того, популярными направлениями остаются Турция, Испания, Греция, Италия, Кипр, Черногория, Болгария, Тунис, Таиланд и Вьетнам.

Вместе с тем Майя Ломидзе добавила, что сократилась продолжительность отдыха — с привычных двух недель до 8-10 дней.

Как ранее писал News.ru, отдых в Турции во время предстоящего бархатного сезона в текущем году обойдётся дороже, чем в прошлом. Однако отели в России и в некоторых странах Евросоюза стали доступнее. Стоимость проживания в гостиницах проанализировали специалисты поискового сервиса Momondo. По их данным, на турецких курортах придётся раскошелиться на 13% больше, чем годом ранее. В лидерах роста также Египет (+43%), Тунис (+41%) и Кипр (+32%). При этом внутри страны можно отдохнуть на 22% дешевле. Туристы тенденцию отметили, Россия заняла второе место в списке самых популярных стран для отпуска в бархатный сезон.