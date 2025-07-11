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11 июля 2025 в 17:48

Крабсбургер-легенда: вкус мультфильма — удовольствие на тарелке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы выросли на «Губке Бобе» и до сих пор любите его хитрую забаву с крабсбургером, этот рецепт точно для вас. Это не просто бургер, а настоящий праздник вкуса с сочной котлетой и ароматными добавками.

Для крабсбургера понадобится: булочки с кунжутом — 6 шт., фарш смешанный — 500 г, яйца — 1 шт., репчатый лук — 3 шт., чеснок — 1–2 зубчика, маринованные огурцы — 1–2 шт., помидоры — 2–3 шт., салат — 6 листьев, сыр — 6–12 пластинок, уксус, сахар, соль для маринованного лука; приправы — паприка, тимьян, перец, горчица, кетчуп, растительное масло.

Мясной фарш смешиваю с мелко порезанным луком, чесноком, яйцом и приправами, тщательно отбиваю. Формирую тонкие котлеты и охлаждаю. Лук мариную с уксусом, сахаром и солью. Котлеты жарю до румяной корочки, солю в процессе. Булочки слегка поджариваю срезом вниз. Собираю бургер: булочка, котлета, соусы, маринованные огурцы и лук, салат, сыр, томаты и верхняя булочка. Получается сочно, вкусно и весело — прямо как в мультике! Приятного аппетита!

Когда за окном непогода или просто нет сил, нет ничего лучше ароматного куриного супа. Он согреет, успокоит и напомнит о маминой заботе.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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