«Кожа и кружево»: стилист о модных трендах предстоящего лета Стилист Булдакова назвала сочетание кожи и кружева трендом предстоящего лета

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Одним из новых трендов предстоящего лета станет сочетание кожи и кружева, рассказала резидент Международного сообщества стилистов Наталия Булдакова. В разговоре с РИАМО эксперт отметила, что популярность кожаной эстетики продолжает расти из года в год. По ее словам, при этом наиболее актуальными цветами кружева будут черный и молочный.

Отдельная история — кожаная эстетика. Ее популярность растет от года к году. Старые тенденции просто дополняются новыми. <...> Кружево во всех видах и во всех элементах гардероба — визитная карточка моды текущего года. Наиболее актуальное — черное. В рамках современного прочтения стиля гранж — контрастное. К примеру, белое или молочное. Часто со сквозящей испанской эстетикой, — пояснила стилист.

По словам эксперта, в моду также вернутся тенденции 1970-х и 2000-х. Среди них — открытые плечи, акцентные рукава, яркие цвета, пайетки, бахрома, вязаные детали, брюки клеш в стиле хиппи. Одновременно с этим будет популярной длина юбок мини и макси, обувь на танкетке или акцентной платформе. Булдакова отмечает, что старые тренды претерпят некоторые изменения и впоследствии могут стать вневременными элементами современной моды, как это произошло с бра и кроп-топами.

В трендах остаются юбки плиссе, но к ним также добавляются элементы деконструктивизма в виде асимметрии и комбинирования с гладкими тканями. Кроме того, стилист уточняет, что плиссировка будет актуальна в платьях, брюках и одежде второго слоя в качестве декора. Новыми тенденциями станут мягкий тейлоринг, обилие карманов и змеиный принт. Мягкий тейлоринг превратится в часть офисного стиля, но при этом не вытеснит оверсайз и классику. Эксперт считает, что он идеально подойдет тем, кто хочет сохранить комфорт и при этом соблюдать нормы делового стиля.

Стилист Анна Орлова ранее рассказала, что правильно подобранная обувь и сумка являются ключевыми элементами в создании образа летом 2023 года. По ее словам, основными трендами станут сумки в форме полумесяца и обувь на различных ремешках и шнуровке.