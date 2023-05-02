Стилист рассказала, как подобрать сумки и обувь на предстоящее лето Стилист Орлова отнесла к трендам сезона-2023 сумки-полумесяцы и обувь на ремешках

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Правильно подобранная обувь и сумка являются ключевыми элементами в создании образа летом 2023 года, рассказала персональный стилист Анна Орлова. В беседе с Lenta.ru она предположила, что основными трендами станут сумки в форме полумесяца и обувь на различных ремешках и шнуровке.

Эксперт посоветовала носить сумки-полумесяцы и оверсайз сумки-шоперы не только на плече, но и под мышкой или в руке. Также в моде будут сумки-котомки и сумки-мешочки — их следует носить зажатыми в руке. А объемные полукруглые кросс-боди, как следует из названия, нужно носить поперек тела.

Дизайнеры предлагают носить цепи в качестве украшения или конструктивной детали, использовать прием с двумя сумками в одном образе или задействовать тотальный принт сумки и других вещей в образе, — добавила стилист.

Что касается обуви, то, по словам Орловой, в нынешнем сезоне, вытесняя квадратный носок, в моду уверенно возвращается острый мыс. Кроме того, трендом является и высокая плоская платформа, причем как на открытой, так и на закрытой обуви. Важный элемент — различные ремешки и шнуровки, добавила эксперт.

Также, по ее словам, в нынешнем сезоне актуальны такие тренды, как босоножки с колготками, колготки в тон образа и разнообразные детали: аппликации, цветы, перья, необычные каблуки.

Резюмируя, стилист призвала не бояться экспериментов по актуализации своего гардероба и придания ему модной перчинки.

Ранее стилист и имиджмейкер Алевтина Александрова назвала бирюзовый и болотный модными цветами летнего сезона 2023 года в одежде. Также, по ее словам, популярными будут total black, цвет шоколада, желтый, красный, фиолетовый и нежные оттенки розового.