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10 июня 2026 в 15:00

Котовник не уйдет в одну листву: дачный секрет для повторного яркого цветения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Котовник Фассена способен цвести почти все лето, но многие дачники сами мешают растению выпускать новые бутоны. Из-за одной распространенной ошибки куст быстро уходит в зелень и больше не радует яркими цветами.

Главная причина слабого цветения — поздняя обрезка отцветших колосков. Как только растение начинает формировать семена, оно перестает тратить силы на новые бутоны. Поэтому после первой волны цветения куст нужно смело укоротить примерно на треть высоты. Уже через пару недель появятся свежие побеги.

После обрезки котовнику необходима подкормка с фосфором и калием. А вот азотные удобрения лучше не использовать — они дают только густую листву без обильного цветения.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и удивилась, как быстро котовник снова покрылся цветами после обрезки. Еще один полезный совет — не высаживать растение в тени: на солнечном месте куст цветет заметно дольше и ярче.

Ранее сообщалось, что весной виноград решает, каким будет урожай — крупным и сладким или мелким и кислым. В этот момент одна правильная подкормка способна заменить сезон «химии».

Проверено редакцией
Общество
растения
цветы
советы
Марина Макарова
М. Макарова
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