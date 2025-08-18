Кот лезет к вам спать? Поразитесь этому факту и полюбите пушистика больше

Кот лезет к вам спать? Вы поразитесь этому факту и полюбите пушистика больше! Одна из причин — он считает вас слабым и охраняет. Кошки часто спят рядом с хозяевами, и этому есть несколько научных объяснений. Одна из неожиданных причин — ваш питомец может считать вас... слабым и нуждающимся в защите.

По данным зоопсихологов, кошки воспринимают семью как свою «стаю», а хозяина — как часть социальной группы. Если кот спит рядом или даже на вас, он демонстрирует заботу. Исследователи из Vetmed Uni Vienna отмечают, что такое поведение схоже с охраной: кошки следят за безопасностью места и контролируют состояние «подопечных».

Другие причины:

Тепло — температура тела кошек выше, и они ищут комфорт .

Доверие — сон рядом сигнализирует о привязанности.

Запах — кошки успокаиваются, чувствуя знакомый аромат.

Так что если кот приходит к вам ночью, возможно, он не просто греется, а стоит на страже вашего сна!

