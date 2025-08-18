Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 15:00

Кот лезет к вам спать? Поразитесь этому факту и полюбите пушистика больше

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кот лезет к вам спать? Вы поразитесь этому факту и полюбите пушистика больше! Одна из причин — он считает вас слабым и охраняет. Кошки часто спят рядом с хозяевами, и этому есть несколько научных объяснений. Одна из неожиданных причин — ваш питомец может считать вас... слабым и нуждающимся в защите.

По данным зоопсихологов, кошки воспринимают семью как свою «стаю», а хозяина — как часть социальной группы. Если кот спит рядом или даже на вас, он демонстрирует заботу. Исследователи из Vetmed Uni Vienna отмечают, что такое поведение схоже с охраной: кошки следят за безопасностью места и контролируют состояние «подопечных».

Другие причины:

  • Тепло — температура тела кошек выше, и они ищут комфорт .
  • Доверие — сон рядом сигнализирует о привязанности.
  • Запах — кошки успокаиваются, чувствуя знакомый аромат.

Так что если кот приходит к вам ночью, возможно, он не просто греется, а стоит на страже вашего сна!

Ранее мы орссказывали о всех плюсах и минусах пушистиков.Кот или кошка — кого лучше завести?

коты
кошки
питомцы
домашние животные
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвала причину усталости детей после каникул
Идеальный крем-суп из свежих лисичек
На Западе предупредили об угрозе Зеленскому на переговорах с Трампом
Во Франции сообщили, что Трамп признал Крым российским
МИД Украины хамски подколол Венгрию остротой о России
Сколько могут списывать с пенсии за долги: как не лишиться части выплат
Киев объявил войну Венгрии? Чем обернется удар по нефтепроводу, последствия
Новый теракт на Крымском мосту: как сорвали планы Киева, что известно
Путин обсудил с союзником переговоры на Аляске
«Станет хуже»: в ГД ответили на мечты ЕС сделать Украину поставщиком оружия
Сапер раскрыл, чем мог обернуться новый теракт на Крымском мосту
Россиянам объяснили принципы действия закона о цифровых платформах
Кладбище оказалось полностью уничтоженным из-за пала сухой травы
Биолог объяснил, когда люди научатся понимать язык кошек и собак
Найдено противоядие от украинских ракет «Фламинго»
Финский хоккейный клуб лишился финансирования из-за игрока КХЛ
Приведший трех студенток к отчислению танец перед храмом попал на видео
Тела еще двух погибших извлекли из-под обломков завода в Рязанской области
«Сравнивали с землей»: Меньшова вспомнила о строгой критике родителей
Цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.