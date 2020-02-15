https://static.news.ru/photo/1a2e57b6-5027-11ea-b721-fa163e074e61_660.jpg Сергей Ситников Фото: head.adm44.ru

Губернатор Костромской области выступил с критикой антикоррупционного законодательства. По его словам, это страшнее самой коррупции.

Он рассказал, что в настоящий момент начинают возникать абсурдные вопросы. В качестве примера он задал риторический вопрос о том, является ли коррупцией получение бритвенных принадлежностей от жены в качестве подарка. Видеозапись выступления политика размещена в Telegram-канале «2ch/Двач».

Русские люди такие. За что берёмся — берёмся с залихватской удалью и победим всех, себя в том числе, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что суд в Чите арестовал экс-руководителя администрации города Олега Кузнецова, который последние полгода работал первым заместителем министра энергетики Забайкальского края. Бывшего сити-менеджера подозревают в получении двух взяток в особо крупном размере.