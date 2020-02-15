Губернатор Костромской области выступил с критикой антикоррупционного законодательства. По его словам, это страшнее самой коррупции.
Он рассказал, что в настоящий момент начинают возникать абсурдные вопросы. В качестве примера он задал риторический вопрос о том, является ли коррупцией получение бритвенных принадлежностей от жены в качестве подарка. Видеозапись выступления политика
Русские люди такие. За что берёмся — берёмся с залихватской удалью и победим всех, себя в том числе, — подчеркнул он.
Ранее NEWS.ru писал, что суд в Чите арестовал экс-руководителя администрации города Олега Кузнецова, который последние полгода работал первым заместителем министра энергетики Забайкальского края. Бывшего сити-менеджера подозревают в получении двух взяток в особо крупном размере.
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