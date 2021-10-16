Космонавт рассказал, как пройдёт возвращение киноэкипажа на Землю

Космонавт, герой России Андрей Борисенко в разговоре с NEWS.ru рассказал о возвращении киноэкипажа с МКС. Он отметил, что реабилитация актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко должна пройти достаточно быстро, так как в космосе они были не так долго. Возвращение съёмочной группы запланировано на 17 октября в 07:36 по столичному времени в 46 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан).

Они в космосе были небольшой промежуток времени, поэтому у них проблем быть не должно. Но в любом случае время, которое требуется на реабилитацию организма после космического полёта, примерно равно времени полёта. У каждого человека это индивидуально, но можно ориентироваться на такие сроки, — рассказал Борисенко.

Он уточнил, что любые осложнения, если такие проявятся, могут быть связаны с личными особенностями организма. Тем не менее перед отправкой в космос «путешественники» проходят серьёзную подготовку, которую после оценивает комиссия. Если они были допущены до старта, то, по словам эксперта, проблем возникнуть не должно.

Борисенко также отметил, что перегрузки при старте ракеты и при приземлении на Землю примерно одинаковые. Встречаются небольшие различия, однако в целом ничего нового киноэкипаж испытать не должен. По словам специалиста, после отстыковки космического корабля от МКС кинематографисты должны вернуться на Землю примерно через три часа.

От момента отстыковки до приземления — порядка трёх часов. Точка посадки рассчитывается специальным бортовым комплексом, с другой стороны, её рассчитывает Центр управления полётами и заносит эти данные в управляющий компьютер корабля, чтобы спускаемый аппарат пришёл в выбранную точку посадки, — добавил космонавт.

Он пояснил, что обычно точка посадки выбирается исходя из того, где космонавтов будет удобнее эвакуировать. Если говорить про приземление в Казахстане, то обычно корабли приземляются недалеко от города Жезказган — примерно в 100 км от него. В этот раз же, по плану, корабль с киноэкипажем прибудет в точку в 46 км от города.

Тем не менее может произойти и так, что случится какая-либо внештатная ситуация. Для этого спускаемые аппараты отслеживаются в режиме реального времени. Специальная группа «встречающих» получает соответствующие данные и отправляется к точке приземления.

Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко прибыли на Международную космическую станцию 5 октября. Киноэкипаж снимает на орбите фильм «Вызов», рассказывающий о женщине-враче, которая в сжатые сроки готовится к полёту в космос, чтобы провести астронавту экстренную операцию.

Возвращение съёмочной группы запланировано на 17 октября. Они вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18». Предполагается, что они приземлятся в 07:36 по столичному времени в 46 км юго-восточнее от города Жезказган (Казахстан).

Ранее руководитель полётом российского сегмента Владимир Соловьёв рассказал о причине потери ориентации МКС. Разворот МКС составил 57% и произошёл при тестировании корабля «Союз МС-18».