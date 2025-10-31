Коржи для этого торта «Кокосовая девочка» пекутся за 5 минут: никаких миксеров и духовок не нужно

Коржи для этого торта «Кокосовая девочка» пекутся за 5 минут: никаких миксеров и духовок не нужно

Приготовьте невероятно быстрый и вкусный торт «Кокосовая девочка». Коржи для него пекутся за 5 минут в микроволновке. Никаких миксеров и духовок не нужно. Все до безобразия просто!

Вкус получается нежным и сбалансированным: воздушные коржи с легкой влажной текстурой идеально сочетаются с кремом, где творожная свежесть гармонирует с карамельными нотами сгущенки и тропическим ароматом кокоса.

Для коржей смешайте 4 яйца, 150 г сахара, 200 г сметаны, 1,5 ч. л. соды, 300 г муки. Разделите тесто на 3 части, каждую выпекайте в круглой форме в микроволновке 4-5 минут на максимальной мощности. Для крема взбейте 400 г творога, 200 г сметаны, 5 ст. л. сгущенки и 100 г кокосовой стружки. Промажьте остывшие коржи кремом и дайте торту пропитаться 4–6 часов в холодильнике.

Этот торт особенно хорош в охлажденном виде, а его приготовление не требует специальных навыков и занимает минимум времени!

Ранее стало известно, как приготовить шоколадный чизкейк за копейки из простых продуктов.