Коротченко заявил о невозможности партнёрства России и Грузии

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ Игорь Коротченко считает, что правительство Грузии не ищет партнёрства с Россией. Об этом он рассказал в разговоре с NEWS.ru.

Грузия как была антироссийской страной, так и остаётся. Правящая политическая элита не рассматривает Россию в качестве партнёра, а рассматривает как потенциального противника. Стратегическая цель Грузии — вступление в НАТО, размещение иностранных войск и объектов на своей территории, — рассказал Коротченко.

В Грузии есть определённые силы, которые хотели бы нормализации отношений с Россией, но, например, «Альянс патриотов Грузии» Коротченко считает слишком мелкой партией. О ней можно было бы серьёзно говорить, если бы партия победила на парламентских выборах, а так политику страны определяют её лидеры.

Грузия — антироссийский таран, так же как Украина. И пока нет ничего, что могло бы изменить вектор такого развития, — убеждён эксперт.

Ранее лидеры оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» и их сторонники обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Они попросили российского лидера помочь восстановить добрососедские отношения двух стран.