Королевская семья Британии: последние новости, отдых Миддлтон, имя Маркл

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон начала появляться на публике спустя два месяца курса химиотерапии, а супруга принца Гарри Меган Маркл огласила свое второе имя. Какие известны последние новости о королевской семье на сегодня, 5 июня?

Правда ли, что Кейт Миддлтон стала появляться на публике

Кейт Миддлтон в конце марта сообщила, что проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Принцесса Уэльская заявила, что рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции на брюшной полости, и попросила дать ей время на восстановление.

С тех пор супруга принца Уильяма не появляется на публике и вместе с семьей живет в королевском поместье Сандрингем. Как рассказала одна из местных жительниц, несмотря на лечение, Миддлтон не ведет затворнический образ жизни и уже несколько раз появлялась в местном яхт-клубе, пишет Daily Mail.

По данным издания, принцесса Уэльская посещает яхт-клуб ради старших детей — Джорджа и Шарлотты, которые обучаются парусном спорту.

«Я видел, как Кейт приводила сюда Джорджа и Шарлотту на уроки. Часто видим, как подъезжает их машина. Кто-то выводит их, чтобы они могли научиться основам, а Кейт остается на берегу», — поделился свидетель.

Пока наследники занимаются, Миддлтон отдыхает на скамейке в тени или на балконе клуба с книгой в руках, уточняет источник.

Что будет с королевскими титулами Меган Маркл

Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл отказались от королевских обязанностей в 2020 году, однако они до сих пор используют свои титулы во время публичных мероприятий и поездок за границу, передает New York Post.

Королевский эксперт и журналист Ингрид Сьюард считает, что герцог и герцогиня Сассекские вряд ли будут лишены королевских титулов королем Великобритании Карлом III, несмотря на то что общественность критикует супругов за их использование.

«Я не думаю, что что-то случится с титулами, потому что, если они потеряют свои титулы, Гарри по-прежнему будет принцем по крови, а Меган, вместо того чтобы быть герцогиней Сассексской, будет принцессой Генри», — сообщила она.

Фото: Piero Nigro/Alto Press/Global Look Press Меган Маркл и принц Гарри

Как отметил Сьюард, Гарри и Меган, скорее всего, навсегда останутся известными как герцог и герцогиня Сассекские.

«Королева дала им титулы, пусть они их сохраняют — они все равно будут „Гарри и Mеган“. Я думаю, что лучше всего оставить их, не обращать на них внимания и позволить им заниматься своим делом — что на самом деле и делают Дворец и королевская семья», — заявила королевский биограф.

Для официального лишения титулов «герцог и герцогиня Сассекские» потребуется парламентский акт. Гарри и Меган также могут остаться без них после успешного получения гражданства США.

Что известно о втором имени Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри совершили поездку в Нигерию после того, как герцогиня Сассекская узнала о своем нигерийском наследии. Во время этого путешествия пара посетила Иво, где Маркл было вручено традиционное звание вождя от Олуву Исо и Оба Абдулрошида Аканби.

По возвращении из Нигерии Меган отправила письмо, в котором поблагодарила за присвоенное ей имя — Адетокунбо и гостеприимство, пишет Western Post.

«Ваше Императорское Величество, благодарю вас за теплый прием в Нигерии. Я глубоко тронута вашим благословением на традиционное имя йоруба — Адетокунбо. Я очень ценю это имя и обещаю носить его с достоинством», — написала она в письме.

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