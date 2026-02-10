Королевская семья Британии: новости, жена Эндрю хотела замуж за Эпштейна?

Экс-супруга бывшего принца Эндрю Сара Фергюсон в письмах финансисту Джеффри Эпштейну признавалась в том, что хочет за него замуж, передает RadarOnline. Какие новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 10 февраля?

Какие отношения у Фергюсон были с Эпштейном

Как вскрылось из файлов Эпштейна, опубликованных Минюстом США, сам финансист при этом насмехался над Сарой, называя ее «нищей» и «толстой». Осужденному педофилу также рассылали электронные письма со сплетнями о Фергюсон.

Газетная статья от июля 2010 года, отправленная Эпштейну, начиналась со следующих строк: «Ферги уволила весь свой офисный персонал в отчаянной попытке предотвратить банкротство, а затем собирается отправиться в роскошный отпуск на Карибских островах».

Затем в одном из электронных писем, отправленных в марте 2011 года человеку, имя которого не разглашается, Эпштейн пишет: «Когда я это прочитал… Эндрю продал дочерей, чтобы расплатиться с долгами Ферги, это застало меня врасплох. Я так сильно смеялся, что задохнулся и из носа потекли сопли! Лучшая шутка из всех!»

Издание пишет, что неясно, о какой именно истории он говорит в данном случае.

Сара Фергюсон, фото из материалов Джеффри Эпштейна Фото: capitalpictures.com/Global Look Press

Фергюсон же восторженно отзывалась об Эпштейне после его освобождения из тюрьмы округа Палм-Бич в июле 2009 года, когда он отсидел 13 месяцев из 18-месячного срока за склонение к проституции молодых девушек.

В одном из писем бывшая герцогиня написала: «Ты — легенда. У меня просто нет слов, чтобы описать мою любовь, мою благодарность за твою щедрость и доброту. Я к твоим услугам. Просто женись на мне».

Контекст сообщения в файлах не объясняется.

Как Гарри намерен помириться с Уильямом

По данным RadarOnline, принц Гарри намерен приложить усилия по примирению со своим братом принцем Уильямом до его восшествия на престол. Отмечается, что Гарри готов «зарыть топор войны» после многих лет напряженности.

Источники в королевской семье и эксперты сообщили, что принц втайне разрабатывает то, что один из инсайдеров описал как «тщательно спланированную дипломатическую миссию», направленную на смягчение вражды.

Его план, который, как говорят, совпадет с Играми непокоренных в Бирмингеме в следующем году, может предоставить первую реальную возможность для публичного воссоединения братьев после похорон королевы Елизаветы II в 2022 году.

Принц Гарри и принц Уильям Фото: Phil Loftus/Capital Pictures/capitalpictures.com/Global Look Press

«Создается впечатление, что Гарри прощупывает почву для установления мира. Игры в Бирмингеме должны стать ключевым моментом, своего рода жестом примирения — чем-то символическим, но безопасным, под знаменем дела, которое может поддержать каждый», — сказал один из помощников дворца.

Однако принц Уэльский сопротивляется попыткам наладить отношения .

«Пока нет никаких реальных признаков того, что Уильям хочет снова открыть эту дверь. Он очень оберегает свою семью и считает, что слишком много вреда было нанесено публично, чтобы просто сгладить ситуацию. Дело не столько в упрямстве, сколько в осторожности — он не хочет, чтобы перед камерами разворачивался новый виток конфликтов. На данный момент его позиция, похоже, заключается в том, чтобы подождать и посмотреть, а не торопиться», — пояснил один из источников в королевской семье.

