Королевская семья Британии: новости, Миддлтон выставила Камиллу неудачницей

Принцесса Кейт Миддлтон выставила королеву Камиллу неудачницей, когда надела тиару «Восточный венец» королевы Виктории на недавнем государственном банкете, пишет RadarOnline. Какие новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 29 января?

За что Камилла не любит Миддлтон

Издание пишет, что Камилла враждебно настроена по отношению к Миддлтон. Однако старшие члены королевской семьи предупредили ее, что лучше «вести себя прилично», иначе она станет изгоем, когда Уэльские унаследуют корону.

«Камилла может сколько угодно жаловаться, но реальность такова, что Кейт очень скоро станет королевой. Когда это произойдет, Камилла фактически окажется во власти Кейт в том, что касается ее привилегий и влияния в семье», — отметил источник.

По словам инсайдеров, королева в панике из-за своего положения, но вместо того чтобы подчиниться и проявить уважение к Миддлтон, она ведет себя «крайне мелочно и агрессивно». Ранее придворные узнали, что Камилла была сильно недовольна тем, что принцесса надела тиару «Восточный венец» королевы Виктории на недавнем государственном банкете.

«Судя по всему, Камилла была в ярости из-за того, что Кейт надела редко используемую тиару. Она назвала это очередной вопиющей попыткой Кейт выставить ее и ее мужа короля Карла III неудачниками», — сообщил королевский источник.

Королева-консорт Камилла Фото: Pool/i-Images/Global Look Press

До этого RadarOnline рассказал, что больной раком монарх издал указ, согласно которому принц Уильям должен предоставить Камилле полный доступ ко дворцу и финансам после его смерти. Отмечалось, что принц Уэльский неохотно согласился на условия, выдвинутые его отцом.

«Справедливости ради стоит отметить, что у Камиллы есть определенная поддержка внутри королевской семьи, и некоторые считают, что ей должны оказывать больше уважения и давать больше полномочий, пока она еще королева», — заявил дворцовый инсайдер.

Кто преследовал Гарри

Как пишет The Telegraph, британка, которую официально обвинили в преследовании принца Гарри, дважды оказывалась на открытых слушаниях в Высоком суде Лондона, где присутствовал герцог Сассекский.

По данным издания, сталкерша находилась всего в нескольких метрах от Гарри — в публичной галерее в зале суда. Личная охрана младшего сына короля Карла III сразу заметила ее и передала информацию судебным приставам. Источник в окружении герцога пояснил, что ничего сделать было нельзя, поскольку здание открыто для публики.

«Разумеется, он всегда беспокоится о своей безопасности, и такая ситуация далека от идеала», — добавил инсайдер.

Инцидент произошел на фоне пересмотра уровня угрозы для Гарри, инициированного в декабре МВД Великобритании. Известно, что женщина, которая, как полагают, может страдать психическим расстройством, ранее преследовала принца в Нигерии и в Лондоне. Она внесена в список лиц, известных своей навязчивой одержимостью королевской семьей.

