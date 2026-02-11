Король грузинской кухни — готовлю чакапули с ароматным соусом: уютное блюдо к обеду без хлопот

Я обожаю экспериментировать со вкусами, и чакапули стало моим открытием — ни одно блюдо не передает так гармонию зелени и мяса. Один только аромат способен перенести в солнечную Грузию.

Для приготовления этого аутентичного грузинского блюда мне понадобится: молодая баранина или телятина (1 кг), свежая кинза (200 г), тархун (200 г), зеленый лук (200 г), перец халапеньо (30 г), чеснок (40 г), соус ткемали (100 г), вода (1 л), соль по вкусу.

Начинаю с подготовки ингредиентов: мясо промываю и нарезаю крупными кусками примерно 4×4 см. Всю зелень — кинзу, тархун и зеленый лук — тщательно промываю и мелко рублю острым ножом. Перец халапеньо очищаю от семян и тонко нарезаю, чеснок измельчаю. В кастрюлю с толстым дном выкладываю ингредиенты слоями: сначала мясо, затем смесь зелени, чеснока и перца, сверху поливаю соусом ткемали. Повторяю слои, пока не закончатся ингредиенты. Аккуратно заливаю содержимое кастрюли водой, слегка посыпаю солью. Накрываю крышкой и довожу до кипения на среднем огне. Как только блюдо закипит, убавляю огонь до минимального и томлю 1,5–2 часа, пока мясо не станет совершенно мягким и нежным. Важно не снимать крышку в процессе приготовления, чтобы сохранить все ароматы. Подаю чакапули горячим в глубоких тарелках, с традиционным грузинским хлебом и свежими овощами.

