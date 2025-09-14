Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 13:26

Копим на отпуск: метод, который работает без затягивания пояса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Метод «Копилочка 100 рублей» — это простая и эффективная система накоплений, которая позволяет постепенно собрать значительную сумму без ощутимого ущерба для семейного бюджета. Суть метода заключается в ежедневном откладывании 100 рублей, которые часто остаются незамеченными в повседневных расходах. За год такого подхода можно накопить около 36 500 рублей, что достаточно для полноценного отпуска или крупной покупки.

Для реализации метода необходимо завести отдельную копилку или банковский счет для ежедневных переводов. Важно делать это регулярно, лучше в одно и то же время дня, чтобы выработать привычку. Можно использовать автоматические переводы или откладывать наличные. Сумма в 100 рублей достаточно мала, чтобы не влиять на повседневные траты, но при регулярном пополнении дает значительный результат.

Дополнительно можно откладывать сдачу от покупок или определенный процент от неожиданных доходов. Визуализация цели — фотография места отдыха или список желаний — помогает сохранять мотивацию. Метод учит финансовой дисциплине и демонстрирует, как небольшие, но регулярные действия приводят к большим результатам.

Ранее также сообщалось о способах экономить на повседневных расходах. С этими советами вы сможете сохранить деньги без лишних усилий.

деньги
отпуск
экономия
советы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.