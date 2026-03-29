Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
29 марта 2026 в 05:16

Копеечный трюк для вкуснейшего плова — вот чем заменяю баранину. Результат превзошел все ожидания

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Часто ищем полезные источники железа и белка? Куриные сердечки в этом рецепте — не просто бюджетный ингредиент, а настоящая суперфуд-находка. В сочетании с правильной технологией приготовления они раскрываются в насыщенном, глубоком блюде, которое удивит даже ценителей традиционного плова.

Что понадобится

Куриные сердечки — 500 г, рис длиннозерный — 300 г, морковь — 200 г, лук репчатый — 150 г, чеснок — 1 головка, масло растительное рафинированное — 80 мл, зира (кумин) — 1 ч. л., барбарис сушеный — 1 ч. л., куркума — 0,5 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу, вода горячая — около 500 мл.

Как готовлю

Рис тщательно промываю в нескольких водах до прозрачности и откидываю на сито. Сердечки промываю, удаляю жир и сосуды, разрезаю каждое пополам и очищаю от сгустков. Лук нарезаю полукольцами, морковь — толстой короткой соломкой.

В сковороде с высокими бортами хорошо разогреваю масло. Обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю обсушенные сердечки и жарю на сильном огне 10–15 минут до легкой румяности. Следом закладываю морковь, пассерую все вместе 6–8 минут.

Всыпаю все специи (зиру, барбарис, куркуму, перец) и соль, интенсивно перемешиваю и прогреваю минуту для раскрытия ароматов. Вливаю горячую воду так, чтобы она едва покрыла содержимое, убавляю огонь до среднего и томлю под крышкой 30 минут.

Поверх зирвака ровным слоем выкладываю промытый рис, аккуратно разравниваю и, не перемешивая, заливаю горячей водой так, чтобы она покрывала крупу на 1 см. Готовлю под крышкой 5 минут на минимальном огне. Чеснок, очищенный только от верхней шелухи, с обрезанными макушкой и донцем, вдавливаю в рис.

Делаю в поверхности несколько глубоких проколов деревянной палочкой для выхода пара, накрываю крышкой и томлю плов еще 15–20 минут до полного впитывания жидкости. Подаю, выкладывая слоями: вниз — рис, сверху — сердечки с овощами, украсив головкой чеснока и зеленью.

Проверено редакцией
Читайте также
Забудьте о классическом плове: сабзи-каурма — это зеленая симфония с мясом
Общество
Забудьте о классическом плове: сабзи-каурма — это зеленая симфония с мясом
Каспийский деликатес в вашем казане: азербайджанский плов с рыбой кутум. Делюсь секретами шедевра
Общество
Каспийский деликатес в вашем казане: азербайджанский плов с рыбой кутум. Делюсь секретами шедевра
Забудьте о простом плове. Андижанская версия — это ритуал, где каждый слой томится до совершенства
Общество
Забудьте о простом плове. Андижанская версия — это ритуал, где каждый слой томится до совершенства
Морское ризотто — мой «телепорт» в дорогой ресторан, не покидая кухни. Готовлю с чесночно-базиликовым соусом, и ужин превращается в праздник
Общество
Морское ризотто — мой «телепорт» в дорогой ресторан, не покидая кухни. Готовлю с чесночно-базиликовым соусом, и ужин превращается в праздник
Все секреты идеального плова: правильный рис и специи — подробный рецепт
Семья и жизнь
Все секреты идеального плова: правильный рис и специи — подробный рецепт
еда
рецепты
рис
плов
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пентагон начал подготовку многонедельной наземной операции в Иране
Дорога на Красный Лиман и ликвидация «птичек»: успехи ВС РФ к утру 29 марта
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 29 марта
Песков высказал мнение Кремля о будущих встречах парламентариев из РФ и США
Число сбитых БПЛА в Ленинградской области значительно выросло
В Харьковской области ликвидировали служившего в ВСУ комика
В Дагестане начали эвакуацию жителей из сотен подтопленных домов
Масло, запчасти, антикор: названы главные проблемы с китайскими машинами
«Доставили в больницу с тяжелыми травмами»: автомобиль въехал в толпу людей
«Одна из серьезных проблем»: в ГД предложили расширить список самозапретов
Фадеев предупредил россиян о слежке через умные колонки и дал простой совет
SHOT сообщил, что над Смоленском прогремели взрывы
Дроны атаковали Ленинградскую область
Цифровой рубль с 1 сентября: для кого будет обязателен, все плюсы и выгоды
Уход за детьми и служба в армии будут засчитываться в пенсионный стаж
Песков оценил визит депутатов Госдумы в США
Коэффициент ОСАГО пересчитают с 1 апреля и это повлияет на стоимость полиса
Онищенко рассказал, сколько детей женщина может родить за жизнь
Два московских аэропорта начали принимать рейсы только по согласованию
Песков раскрыл, когда Путину доложат об итогах визита делегации в США
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
Россия

Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.