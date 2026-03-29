Копеечный трюк для вкуснейшего плова — вот чем заменяю баранину. Результат превзошел все ожидания

Часто ищем полезные источники железа и белка? Куриные сердечки в этом рецепте — не просто бюджетный ингредиент, а настоящая суперфуд-находка. В сочетании с правильной технологией приготовления они раскрываются в насыщенном, глубоком блюде, которое удивит даже ценителей традиционного плова.

Что понадобится

Куриные сердечки — 500 г, рис длиннозерный — 300 г, морковь — 200 г, лук репчатый — 150 г, чеснок — 1 головка, масло растительное рафинированное — 80 мл, зира (кумин) — 1 ч. л., барбарис сушеный — 1 ч. л., куркума — 0,5 ч. л., перец черный молотый — по вкусу, соль — по вкусу, вода горячая — около 500 мл.

Как готовлю

Рис тщательно промываю в нескольких водах до прозрачности и откидываю на сито. Сердечки промываю, удаляю жир и сосуды, разрезаю каждое пополам и очищаю от сгустков. Лук нарезаю полукольцами, морковь — толстой короткой соломкой.

В сковороде с высокими бортами хорошо разогреваю масло. Обжариваю лук до прозрачности, затем добавляю обсушенные сердечки и жарю на сильном огне 10–15 минут до легкой румяности. Следом закладываю морковь, пассерую все вместе 6–8 минут.

Всыпаю все специи (зиру, барбарис, куркуму, перец) и соль, интенсивно перемешиваю и прогреваю минуту для раскрытия ароматов. Вливаю горячую воду так, чтобы она едва покрыла содержимое, убавляю огонь до среднего и томлю под крышкой 30 минут.

Поверх зирвака ровным слоем выкладываю промытый рис, аккуратно разравниваю и, не перемешивая, заливаю горячей водой так, чтобы она покрывала крупу на 1 см. Готовлю под крышкой 5 минут на минимальном огне. Чеснок, очищенный только от верхней шелухи, с обрезанными макушкой и донцем, вдавливаю в рис.

Делаю в поверхности несколько глубоких проколов деревянной палочкой для выхода пара, накрываю крышкой и томлю плов еще 15–20 минут до полного впитывания жидкости. Подаю, выкладывая слоями: вниз — рис, сверху — сердечки с овощами, украсив головкой чеснока и зеленью.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.