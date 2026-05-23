Копеечное средство с кухни творит чудеса: нашатырь укрепляет рассаду и гонит вредителей

Весной дачники готовы скупать дорогие удобрения, лишь бы рассада росла крепкой и не болела. Но опытные огородники все чаще вспоминают старое проверенное средство — обычный нашатырный спирт. Он помогает растениям быстрее окрепнуть, улучшает состояние корней и одновременно отпугивает вредителей.

Для подкормки корней готовят простой раствор: 2 столовые ложки нашатырного спирта разводят в 10 литрах воды. Поливают растения после высадки и повторяют процедуру примерно раз в 10 дней. Такой уход особенно нравится томатам, огурцам, капусте, перцам и кабачкам. Стебли становятся более крепкими, а сама рассада легче переносит перепады погоды.

Для обработки листьев раствор делают слабее: 1 чайная ложка нашатыря на литр воды. Опрыскивание помогает поддерживать зеленую массу и улучшает внешний вид растений.

Отдельно дачники ценят нашатырный спирт за борьбу с вредителями. Его резкий запах отпугивает тлю, муравьев, гусениц и даже улиток. Для этого в 10 литрах воды разводят 100 мл нашатыря и добавляют немного жидкого хозяйственного мыла.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что рассада стала выглядеть заметно крепче уже через пару недель. Дополнительно она советует проводить обработки вечером или в пасмурную погоду, чтобы листья не получили ожоги на солнце.

