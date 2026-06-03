ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 июня 2026 в 22:00

Копеечное средство для роз — вмиг оживит кусты и сделает цветение обильнее и ярче

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если ваши розы в июне выглядят чахлыми и не торопятся радовать бутонами, не спешите покупать дорогие удобрения — спасение в двух простых копеечных средствах.

Самое эффективное и бюджетное средство — зольный настой. Возьмите стакан древесной золы, залейте 10 литрами теплой воды, настаивайте 3-4 часа, периодически помешивая, и полейте розы под корень (4-5 литров на взрослый куст). Уже через 10–14 дней вы заметите, как кусты начнут активно выбрасывать новые побеги с бутонами, а цветение станет обильнее и ярче.

Вторая суперподкормка, которую обожают розы, — настой коровяка: треть ведра свежего навоза залейте водой, добавьте 1,5 кг золы и настаивайте 2 недели до начала брожения, затем разведите 1:10 и поливайте 2 раза в месяц.

Сделайте эти простые подкормки в июне — и ваши розы будут цвести непрерывно до глубокой осени.

Ранее были названы цветы, которые можно сажать весь июнь семенами.

Проверено редакцией
Общество
цветы
розы
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британия добивается поражения России через Украину
Дочь Тимати Алису захейтили за съемки у Меликян: чем недовольна публика
Россиянин сорвал куш после матча Бельгии и Хорватии
В США раскрыли детали подготовки новых санкций против России
Телефон наемника помог вскрыть объекты ВСУ в Харьковской области
Российские войска продвигаются на одном из участков фронта
В России может появиться трибунал над украинскими преступниками
В Сочи загадочно пропал парень на водопаде
Допинг, суды, потеря золота Олимпиады, свадьба: как живет Евгений Устюгов
Трамп раскрыл условие открытия Ормузского пролива
ВСУ продолжают атаку БПЛА на Мелитополь
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Мирный житель погиб под Белгородом из-за атаки FPV-дрона
Трамп допустил скорое соглашение между США и Ираном
Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном
В США ответили, кому принадлежит Гренландия
Российские войска продвинулись в Красном Лимане
На Ozon и WB теперь можно пожаловаться на «Госуслугах»: как это работает
Более 20 человек обратились в полицию по делу об обмане блогеров
Атака под Брянском оборвала жизнь сотрудника энергетиков
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий
Общество

Перетираю муку и желтки: пеку творожную нежность — ПП королевскую ватрушку. Шикарный десерт без лишних калорий

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут
Семья и жизнь

Когда не хочется готовить: 3 рецепта быстрого ужина за 20 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.