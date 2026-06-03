Копеечное средство для роз — вмиг оживит кусты и сделает цветение обильнее и ярче

Копеечное средство для роз — вмиг оживит кусты и сделает цветение обильнее и ярче

Если ваши розы в июне выглядят чахлыми и не торопятся радовать бутонами, не спешите покупать дорогие удобрения — спасение в двух простых копеечных средствах.

Самое эффективное и бюджетное средство — зольный настой. Возьмите стакан древесной золы, залейте 10 литрами теплой воды, настаивайте 3-4 часа, периодически помешивая, и полейте розы под корень (4-5 литров на взрослый куст). Уже через 10–14 дней вы заметите, как кусты начнут активно выбрасывать новые побеги с бутонами, а цветение станет обильнее и ярче.

Вторая суперподкормка, которую обожают розы, — настой коровяка: треть ведра свежего навоза залейте водой, добавьте 1,5 кг золы и настаивайте 2 недели до начала брожения, затем разведите 1:10 и поливайте 2 раза в месяц.

Сделайте эти простые подкормки в июне — и ваши розы будут цвести непрерывно до глубокой осени.

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