20 марта 2026 в 19:15

Конвертики из тостового хлеба — быстрый завтрак с начинкой, который понравится всей семье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если классические омлеты и сырники уже наскучили, есть простой способ удивить семью и гостей. Конвертики из тостового хлеба с начинкой готовятся быстро, выглядят красиво и отлично насыщают. Главное — правильно подготовить хлеб и подобрать тонкие слои ингредиентов, чтобы они прогрелись равномерно и оставались мягкими внутри.

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб — 6 ломтиков (150–180 г);
  • колбаса или ветчина — 100 г;
  • помидор — 1 шт. (100 г);
  • сыр — 50 г;
  • яйцо — 2 шт. (100 г);
  • соус (майонез, кетчуп или горчица) — 1–2 ст. л. (15–30 мл);
  • растительное масло — 1–2 ст. л. (15–20 мл).

Приготовление

Каждый ломтик хлеба раскатайте скалкой, смажьте соусом и выложите тонко нарезанную колбасу или ветчину, кружок помидора и пластинку сыра. Накройте вторым ломтиком, формируя конвертик. Взбейте яйца и обмакните конвертики со всех сторон. Обжарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла до золотистой корочки.

Снаружи конвертики становятся хрустящими, внутри — мягкими и сочными с расплавленным сыром. Их удобно подавать с овощами или брать с собой на работу и учебу. Такой завтрак прост, красив и всегда радует вкусом.

Ранее сообщалось, что иногда к вечернему просмотру фильма хочется чего-нибудь горячего и хрустящего, но без долгой готовки. В таком случае выручает простой рецепт луковых колец в кляре.

Проверено редакцией
Марина Макарова
