Конвертики из лаваша с творогом: легкий ужин за 10 минут. Хрустящие, нежные, всего 180 ккал. Теперь готовлю регулярно

Творог и сыр дают сытный, легкоусвояемый белок, а зелень — свежесть и витамины. Завернутые в лаваш, они превращаются в удобный, компактный и очень вкусный формат ужина, который насыщает, не перегружая желудок.

Для конвертиков беру 200 граммов нежирного творога (до 5%), перетираю его через сито или хорошо разминаю вилкой в миске. 50 граммов твердого нежирного сыра натираю на мелкой терке. Зубчик чеснока пропускаю через пресс, пучок укропа мелко рублю. Смешиваю в миске творог, сыр, чеснок, укроп и добавляю соль по вкусу. Начинка готова. Беру тонкий армянский лаваш и разрезаю его на квадраты или прямоугольники размером примерно 15×15 см. На середину каждого куска выкладываю 1-1,5 столовые ложки творожной начинки. Сначала подгибаю к центру два противоположных края, затем заворачиваю оставшиеся, формируя аккуратный конвертик. Хорошо прижимаю края, чтобы они не раскрылись. Разогреваю сковороду с толстым дном или антипригарную на среднем огне. Выкладываю конвертики швом вниз и обжариваю на сухой сковороде (без масла!) по 2-3 минуты с каждой стороны до появления золотистых пятен и характерного хруста. Готовые конвертики выкладываю на тарелку. Подаю сразу, пока лаваш хрустящий, а творожная начинка внутри теплая и нежная.

