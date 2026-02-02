Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 17:04

Конвертики из лаваша с творогом: легкий ужин за 10 минут. Хрустящие, нежные, всего 180 ккал. Теперь готовлю регулярно

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Творог и сыр дают сытный, легкоусвояемый белок, а зелень — свежесть и витамины. Завернутые в лаваш, они превращаются в удобный, компактный и очень вкусный формат ужина, который насыщает, не перегружая желудок.

Для конвертиков беру 200 граммов нежирного творога (до 5%), перетираю его через сито или хорошо разминаю вилкой в миске. 50 граммов твердого нежирного сыра натираю на мелкой терке. Зубчик чеснока пропускаю через пресс, пучок укропа мелко рублю. Смешиваю в миске творог, сыр, чеснок, укроп и добавляю соль по вкусу. Начинка готова. Беру тонкий армянский лаваш и разрезаю его на квадраты или прямоугольники размером примерно 15×15 см. На середину каждого куска выкладываю 1-1,5 столовые ложки творожной начинки. Сначала подгибаю к центру два противоположных края, затем заворачиваю оставшиеся, формируя аккуратный конвертик. Хорошо прижимаю края, чтобы они не раскрылись. Разогреваю сковороду с толстым дном или антипригарную на среднем огне. Выкладываю конвертики швом вниз и обжариваю на сухой сковороде (без масла!) по 2-3 минуты с каждой стороны до появления золотистых пятен и характерного хруста. Готовые конвертики выкладываю на тарелку. Подаю сразу, пока лаваш хрустящий, а творожная начинка внутри теплая и нежная.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

Проверено редакцией
Читайте также
Идеальный аромат борща: как правильно добавить лавровый лист, чтобы вкус стал насыщенным и без горечи
Общество
Идеальный аромат борща: как правильно добавить лавровый лист, чтобы вкус стал насыщенным и без горечи
Как оладьи остаются пышными даже после остывания: простые правила, которые делают тесто идеальным каждый раз
Общество
Как оладьи остаются пышными даже после остывания: простые правила, которые делают тесто идеальным каждый раз
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Общество
Манка без комочков и слез: простой кухонный трюк, благодаря которому каша получается нежной, как десерт из кафе
Десерт за 15 минут вместо сырников. Яблочная начинка с корицей в хрустящем лаваше. Жарю на сковороде — пальчики оближешь
Общество
Десерт за 15 минут вместо сырников. Яблочная начинка с корицей в хрустящем лаваше. Жарю на сковороде — пальчики оближешь
Вкуснее и гораздо проще, чем лепить пирожки: сосиски в лаваше — хрустящие, без суматохи
Общество
Вкуснее и гораздо проще, чем лепить пирожки: сосиски в лаваше — хрустящие, без суматохи
еда
рецепты
лаваш
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава ФИФА сделал удивительное заявление о футболистах из России
Хинштейн пропустит годовщину освобождения Курска
Форум CSTB.PRO.MEDIA 2026 состоится в Москве
Проходящим по делу об убийстве младенца врачам смягчили приговор
Названа «единственная сила», способная не допустить Зеленского к выборам
Раскрыто, почему США все-таки решили участвовать в переговорах по Украине
Москвичам дали неутешительный прогноз погоды на февраль
Украинцы с «Маринеры» боятся возвращаться домой
Кто такой Эпштейн: кто в «списке педофилов», что за остров, связь с Россией
Нарколог предупредил о вреде безникотиновых сигарет
Европа увеличила импорт российского газа через «Турецкий поток» на 10%
В файлах Эпштейна нашли девушек из Саратова и Самары
Закопали в пяти местах: петербуржца зверски убили в Таиланде — подробности
Риелтор перечислил минусы жизни в загородном доме
В Европе решили запретить себе покупать у России редкие металлы
Несколько детей отравились угарным газом в российском детском саду
Китай нацелился на мировую роль юаня
Цена на золото рухнула до минимума
«Никаких акций»: МОК сделал предупреждение украинцам перед Олимпиадой
Воробьев рассказал о мерах поддержки бойцов СВО в Подмосковье в 2026 году
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.