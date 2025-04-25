Конвертик из омлета с грибами! Обалденный завтрак за 10 минут

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Конвертик из омлета с грибами! Обалденный завтрак за 10 минут. Этот грибной конвертик с пармезаном и кунжутом — идеальное решение! Много белка и полезных жиров. Блюдо готовится быстро, получается сытным и очень ароматным. Хрустящая кунжутная корочка, нежная грибная начинка со сливками — настоящий ресторанный вкус у вас дома!

Ингредиенты

Шампиньоны или другие грибы — 100 г

Зелёный лук — 1 стебель

Творожный сыр — 30 г

Сливки 10% — 50 мл

Шпинат — горсть

Кунжут — 20–30 г

Пармезан — 30 г

Яйца — 2 шт.

Соль — по вкусу

Приготовление

1. Обжарьте начинку. Грибы нарежьте пластинками, лук мелко порубите. На сухой сковороде обжарьте грибы до золотистости. Добавьте шпинат и сливки. Тушите две-три минуты до загустения

2. Приготовьте кунжутно-сырный блин. Взбейте яйца, смешайте с тёртым пармезаном и кунжутом. Вылейте смесь на разогретую сковороду. Жарьте до румяности с двух сторон.

3. Соберите конвертик. На готовый блин намажьте творожный сыр и выложите грибную начинку. Аккуратно заверните конвертиком или рулетом.

Совет: подавайте с лёгким салатом или соусом на основе греческого йогурта. Приятного аппетита!

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