Конвертик из омлета с грибами! Обалденный завтрак за 10 минут. Этот грибной конвертик с пармезаном и кунжутом — идеальное решение! Много белка и полезных жиров. Блюдо готовится быстро, получается сытным и очень ароматным. Хрустящая кунжутная корочка, нежная грибная начинка со сливками — настоящий ресторанный вкус у вас дома!
Ингредиенты
- Шампиньоны или другие грибы — 100 г
- Зелёный лук — 1 стебель
- Творожный сыр — 30 г
- Сливки 10% — 50 мл
- Шпинат — горсть
- Кунжут — 20–30 г
- Пармезан — 30 г
- Яйца — 2 шт.
- Соль — по вкусу
Приготовление
1. Обжарьте начинку. Грибы нарежьте пластинками, лук мелко порубите. На сухой сковороде обжарьте грибы до золотистости. Добавьте шпинат и сливки. Тушите две-три минуты до загустения
2. Приготовьте кунжутно-сырный блин. Взбейте яйца, смешайте с тёртым пармезаном и кунжутом. Вылейте смесь на разогретую сковороду. Жарьте до румяности с двух сторон.
3. Соберите конвертик. На готовый блин намажьте творожный сыр и выложите грибную начинку. Аккуратно заверните конвертиком или рулетом.
Совет: подавайте с лёгким салатом или соусом на основе греческого йогурта. Приятного аппетита!
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