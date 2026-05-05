05 мая 2026 в 15:00

Варю яйца и беру немного грибов — через 15 минут на столе удивительная закуска

Реально, всего 15 минут, и вы получаете блюдо, которое выглядит как шедевр высокой кухни. Секрет в том, чтобы не переварить грибы, а дать им схватиться румяной корочкой для текстуры.

Что понадобится

Яйца куриные — 4 шт., шампиньоны свежие — 150 г, лук репчатый — 0,5 шт., сыр плавленый (в ванночке) — 100 г, масло оливковое — 1 ст. л., соль — 0,5 ч. л., перец — по вкусу.

Как готовлю

Первым делом отвариваю яйца до состояния крутых, остужаю их в холодной воде и аккуратно снимаю скорлупу. Пока яйца варятся, нарезаю шампиньоны и лук мельчайшими кубиками. Обжариваю их на оливковом масле до тех пор, пока вся грибная влага не испарится, а лук не станет прозрачным и слегка золотистым. Остужаю зажарку.

Разрезаю яйца вдоль, достаю желтки и смешиваю их с плавленым сыром и остывшими грибами. Приправляю солью и перцем, тщательно вымешиваю начинку. Наполняю яичные половинки получившейся массой. Закуска готова к подаче — ее можно украсить щепоткой паприки или свежей зеленью.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Проверено редакцией
еда
закуски
грибы
яйца
Дмитрий Демичев
