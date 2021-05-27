Контроль за выдачей медсправок на оружие ужесточат в России

https://static.news.ru/photo/be9abce0-1701-11ea-be40-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

До конца весенней сессии Госдума намерена рассмотреть законопроект «О внесении изменений в закон «Об оружии» и закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Об этом сообщила газета «Известия».

Но вступит в силу закон только с марта следующего года. По данным издания, причина в том, что правительство в целом одобрило инициативу законодателей, но предложило отложить срок вступления закона в силу.

Срок будет установлен с 1 марта следующего года. Это позволит окончательно синхронизировать между собой информационные системы, запустить их на полную мощность, так как закон не предусматривает альтернативы, — сообщил газете автор проекта, депутат Александр Хинштейн.

Как только закон начнёт работать, все россияне, которые захотят получить лицензию на оружие должны будут получить электронные медзаключения.

Данные будут автоматически отправляться в государственную информационную систему. А контролировать её будет Росгвардия. Документ будет действовать год со дня получения. Медосвидетельствование будет проводить за счёт граждан.

Председатель общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев ранее прокомментировал NEWS.ru принятие Государственной думой в первом чтении законопроекта, который ужесточает правила контроля за оборотом оружия. По его словам, силовые ведомства не раскрывают полную статистку преступлений, так как из неё было бы видно, что подобные нововведения абсурдны и смехотворны.