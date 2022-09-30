Контрактники не смогут уволиться во время мобилизации

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военнослужащие-контрактники в период частичной мобилизации не могут быть уволены в связи с истечением срока службы, сообщили на портале «Объясняем.рф». Отмечается, что их контракты будут продлены до окончания СВО.

На период проведения частичной мобилизации военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, не могут быть уволены с военной службы в связи с окончанием контракта. Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено. Контракты продолжают свое действие до окончания СВО, — отмечается на портале.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что военному призыву в рамках мобилизации подлежат в первую очередь граждане с военным опытом. Он добавил, что это требование должно выполняться неукоснительно. Российский лидер отметил, что в рамках мобилизации были отмечены случаи ошибочного призыва, и призвал исключить подобные инциденты.

Также стало известно, что солдаты срочной службы могут быть задействованы в рамках мобилизационных мероприятий только в случае, если они будут уволены в запас. Отмечалось, что срочники, которые были призваны на военную службу прошлой осенью, смогут уволиться уже в октябре. При этом подчеркивается, что в приоритетном порядке будут призываться рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие офицеры до 55 лет.