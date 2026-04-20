Конфеты из 80-х: медовые палочки в глазури — забытый рецепт, который вкуснее любых магазинных сладостей

Конфеты из 80-х: медовые палочки в глазури — забытый рецепт, который вкуснее любых магазинных сладостей

Беру яйца, мед и муку — и за час готовлю медовые палочки в шоколадной глазури, которые тают во рту и напоминают вкус детства. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для чаепития или сладкого подарка.

Получается обалденная вкуснятина: мягкое ароматное тесто с медовой ноткой, а сверху — густая шоколадная глазурь, которая застывает хрустящей корочкой.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 2 яйца, 150 г сахара, 100 г сливочного масла, 150 мл молока, 2 столовые ложки меда, 330 г муки, 10 г разрыхлителя; для глазури — 50 г какао, 200 г сахара, 180 мл молока, 100 г сливочного масла; для обвалки — орехи, кокосовая стружка по желанию. Яйца взбейте с сахаром, добавьте растопленное масло, молоко, мед, затем муку с разрыхлителем, замесите тесто.

Выложите в форму, выпекайте при 180 °С 20–25 минут. Остывший корж нарежьте палочками. Для глазури смешайте какао, сахар и молоко, варите до загустения, добавьте масло. Обмакните палочки в глазурь, обваляйте в орехах или кокосовой стружке. Дайте застыть. Эти сладости исчезают быстрее, чем вы их приготовите.

