https://static.news.ru/photo/6613452a-cc91-11e9-9688-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Запах сероводорода вновь окутал Москву. На юго-востоке столицы на улице Гурьянова зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вещества в три раза.

Также, как сообщает ТАСС , незначительные превышения 1 ПДК зарегистрировала станция на Новомарьинской улице. Ранее на запах дыма и сероводорода пожаловались пользователи социальных сетей. Запах ощущался не только на юго-востоке столицы, но и в ближайших муниципалитетах Подмосковья, примыкающих к этим районам.

В то же время в Мосэкомониторинге успокоили жителей, отметив, что превышение ПДК по сероводороду менее 18-кратного безвредно для здоровья человека.

Ранее, как писал News.ru, после жалоб москвичей, которые сообщили о неприятном химическом запахе, Роспотребнадзор организовал на юге и юго-востоке столицы проверку атмосферного воздуха. Однако превышений содержания загрязняющих веществ выявлено не было.