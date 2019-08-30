Запах сероводорода вновь окутал Москву. На юго-востоке столицы на улице Гурьянова зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вещества в три раза.
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В то же время в Мосэкомониторинге успокоили жителей, отметив, что превышение ПДК по сероводороду менее 18-кратного безвредно для здоровья человека.
Ранее, как писал News.ru, после жалоб москвичей, которые сообщили о неприятном химическом запахе, Роспотребнадзор организовал на юге и юго-востоке столицы проверку атмосферного воздуха. Однако превышений содержания загрязняющих веществ выявлено не было.