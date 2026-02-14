Комнатные растения перестанут чахнуть зимой — простой домашний порошок защитит от болезней и увядания

Многие цветоводы сталкиваются с увяданием растений и даже не догадываются, что решение рядом — на кухонной полке. Молотая корица помогает укрепить здоровье фикусов, фиалок и других популярных культур без химии. Уже через несколько дней листья становятся упругими, цвет насыщенным, а рост активным.

Корица действует как натуральный антисептик: подавляет бактерии и грибки в почве, предотвращает плесень и корневую гниль. Для профилактики достаточно тонкого слоя на поверхности грунта раз в 2–3 недели. Срезы черенков перед посадкой присыпают корицей — это защищает от инфекций и ускоряет формирование корней. При пересадке можно добавить немного специи в субстрат, а поврежденные стебли присыпать порошком для заживления ран.

Метод безопасен, прост и экономичен. Растения не тратят силы на борьбу с патогенами, а все ресурсы идут на рост и восстановление. Главное — использовать чистую корицу без добавок и соблюдать умеренность: слишком толстый слой может навредить.

