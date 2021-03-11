«Коммерсант»: Фургалу могут предъявить новое обвинение

https://static.news.ru/photo/f73b111c-82fd-11eb-b95b-96000091f725_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств, может быть предъявлено новое обвинение — в мошенничестве.

Адвокат Николай Шухов, ранее возглавлявший избирательный штаб Фурглала и управлявший частью его активов, пошёл на сделку со следствием. Его арестовали летом 2020 года по обвинению в мошенничестве на заводе «Амурсталь», совладельцем которого является бывшая жена Фургала.

Предполагается, что он согласился сотрудничать со следствием из-за проблем со здоровьем. Находясь в СИЗО, Шухов пережил несколько гипертонических кризов, а также сломал ногу. В СКР ожидают, что он подтвердит предположения следствия о том, что махинации на предприятии могли совершаться под руководством экс-губернатора.

Закрепить эти показания можно только в ходе очной ставки между Фургалом и Шуховым. Для этого последнего этапировали в Москву и поместили в СИЗО «Лефортово». Сейчас им занимаются члены следственно-оперативной бригады главного управления по расследованию особо важных дел СКР, расследующие другие дела в отношении Фургала, сообщает «Коммерсант».

Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Его задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме. В начале февраля экс-чиновнику предъявили обвинение в окончательной редакции.

Как писал NEWS.ru, Басманный суд Москвы продлил Фургалу срок содержания под стражей по ходатайству следствия. В СИЗО он пробудет до 8 июня.