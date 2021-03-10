Комитет ГД одобрил поправки о лишении свободы за оскорбление ветеранов

https://static.news.ru/photo/6f9f819a-8247-11eb-9b7f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комитет Госдумы по строительству и законодательству одобрил поправки о лишении свободы на срок до пяти лет за публичное оскорбление памяти защитников Отечества, а также за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны. Комитет также рекомендовал нижней палате принять во втором чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма.

В соответствии с изменениями в УК РФ, за публичное оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветеранов может налагаться штраф до 3 млн рублей. Альтернативой являются принудительные работы сроком до трёх лет или лишение свободы на аналогичный срок.

Если же преступление совершает группа лиц, в том числе по предварительному сговору, штраф составит от 2 до 5 млн рублей, а лишение свободы будет исчисляться сроком до пяти лет. Такое же наказание предусмотрено за совершение преступления путём публикаций в СМИ и Интернете.

Что касается ответственности за реабилитацию нацизма, уточняется, в чём именно может заключаться состав преступления. Это не только одобрение действий, совершённых нацистами во время Второй мировой войны, но также публичное отрицание фактов, которые были установлены приговором Нюрнбергского трибунала, и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в этот период.

К наказанию приведёт публикация ложной информации о ветеранах войны, в том числе в СМИ и в Интернете. Для юридических лиц предусмотрен штраф до 5 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, в конце февраля представители всех фракций Государственной думы внесли в комитет по госстроительству и законодательству поправки, предполагающие лишение свободы за «публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны». Об этом рассказала член «Единой России» Ирина Яровая, которая была одним из авторов инициативы.