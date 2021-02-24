Депутаты внесли в Госдуму поправки о заключении за оскорбление ветеранов

https://static.news.ru/photo/823554c6-76c4-11eb-bd71-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители всех фракций Государственной думы внесли в комитет по госстроительству и законодательству поправки, предполагающие лишение свободы за «публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны», рассказала член «Единой России» Ирина Яровая, которая была одним из авторов инициативы.

По её словам, идею поддержали представители всех существующих фракций ГД («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»).

Ответственность, которая предлагается поправками, уже существует за реабилитацию нацизма и предполагает лишение свободы до пяти лет и устанавливает штраф до 5 млн рублей, — добавила она.

Яровая отметила, что существует общее правило, по которому минимальная ответственность при таком нарушении составляет штраф в размере 5 тысяч рублей и два месяца лишения свободы, передаёт ТАСС.

Ранее группа депутатов Госдумы подготовила поправки, которые позволяют вводить уголовную ответственность за оскорбления ветеранов Великой Отечественной войны. По словам Яровой, в Государственной думе предлагают отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах войны. Также предлагается установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветерана, а также за оскорбление памяти защитников Отечества.

Авторами инициативы также являются глава комитета по обороне Владимир Шаманов, председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и его заместитель Сергей Боярский, писал NEWS.ru.