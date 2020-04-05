Комиссия ГД изучает материалы ряда СМИ о COVID-19 на соответствие законам

https://static.news.ru/photo/61e1c570-7728-11ea-8e4c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства изучает материалы изданий «Радио Свобода», «Медуза», «Настоящее время», «МБХ-медиа» о коронавирусе на предмет соответствия законам.

Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарёв.

В комиссию <...> поступает информация о некорректном освещении отдельными западными СМИ действий нашей страны по борьбе с коронавирусной инфекцией, — сказал Пискарёв.

Также он привёл в пример публикации «Немецкой волны», где приводится мнение правозащитника из организации «Открытая Россия», которая признана нежелательной в РФ, передаёт «Интерфакс».

В частности, «Медуза» и «Радио Свобода» распространяют информацию, что в нашей стране существует дефицит аппаратов ИВЛ, что не соответствует действительности, — отметил Пискарёв.

Как ранее писал NEWS.ru, американские СМИ должны перестать распространять слухи о коронавирусе, чтобы не сеять панику среди населения, заявил президент США Дональд Трамп.