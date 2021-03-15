Комаровский назвал главные способы пережить постковидный синдром

https://static.news.ru/photo/dd8f1c30-858d-11eb-ad27-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Постковидный синдром может оставаться с человеком годы. Об этом заявил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Таблеток для восстановления организма после перенесённого коронавируса не существует из-за чего реабилитация может затянуться. Однако, по словам врача, есть способы пережить постковидный синдром.

Восстановление — это дозированные физические нагрузки, это свежий воздух. Но самое главное — отсутствие нагнетания. Отсутствия вот этого «всё пропало, всё пропало», — сообщил Комаровской в интервью, выложенному на YouTube.

По его мнению, люди, переболевшие коронавирусом, нуждаются в положительных эмоциях. Однако, по телевизору перестали показывать позитивные сюжеты. Вместо этого эфир заполнили ролики с насилием. Он предложил телеканалам хотя бы дозировано создавать людям положительные эмоции.

Ранее стало известно, что переболевшие COVID-19 люди могут столкнуться с комплексом последствий — так называемым постковидным синдромом. У многих проявляются дыхательная недостаточность и проблемы с сердцем. Директор лечебно-реабилитационного центра Минздрава РФ Игорь Никитин назвал самые опасные последствия болезни. Мужчины в возрасте от 45 до 65 лет наиболее подвержены осложнениям после коронавирусной инфекции, отметил медик. У некоторых выздоровевших могут проявиться различные признаки мультисистемного и мультиорганного повреждения. Другим симптомом постковидного синдрома является повышенная утомляемость. Переболевшие зачастую не могут позволить себе ранее привычные физические нагрузки, часто хотят сделать перерыв в работе, прилечь и отдохнуть в середине дня.

Никитин рассказал, что диабет, повышенный уровень холестерина и высокое артериальное давление не только осложняют течение болезни, но и сказываются на реабилитации. В случае наличия сопутствующих патологий следует подбирать индивидуальную программу восстановления, подчеркнул медик. Иногда в реабилитации помогает дыхательная гимнастика, которая при правильном назначении и систематическом исполнении может быть очень эффективной, заключил медик, писал NEWS.ru.