Командированным в ЛДНР выплатят до 5 млн рублей в случае гибели или ранения Командированным в ЛДНР выплатят по 3 и 5 млн рублей в случае ранения или гибели соответственно

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Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в 5 млн рублей для семей командированных в ДНР и ЛНР лиц в случае гибели. Раненым же полагаются выплаты в размере 3 млн рублей. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Установить, что: в случае гибели (смерти) направленных (командированных) для выполнения задач на территориях ДНР, ЛНР лиц <...> членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей в равных долях. <...> Получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении указанных задач, работ осуществляется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей, — гласит текст документа.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня и распространяется на лиц, привлечённых к миссии в Донбассе с 24 февраля.

Путин ранее во время выступления в Совете безопасности РФ поручил выплатить семьям военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине, пособия и единовременные выплаты в размере 7,4 млн. рублей. Также каждая семья получит допвыплату в 5 млн рублей. Раненые получат соответствующие выплаты по страховке и единовременному пособию.

Ранее президент подписал указ о единовременной выплате по 10 тысяч рублей ветеранам ВОВ, проживающим в Донбассе и на подконтрольных РФ территориях Украины. Выплаты приурочены к 77-летию Победы.