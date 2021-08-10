Миколог рассказал про уральские грибы, пахнущие гнилым мясом

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Гражданину Киргизии Али Алибаеву, напавшему на русскоговорящую девушку в торговом центре Бишкека, запрещён въезд на территорию России на 10 лет. Об этом сообщило МВД РФ.

Как сообщили в ведомстве, инцидент в торговом развлекательном центре «Технопарк» в Бишкеке, связанный с нападением на русскоговорящую девушку, был проверен силовиками. Принято решение о неразрешении въезда в РФ гражданину Киргизской...