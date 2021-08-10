Миколог рассказал про уральские грибы, пахнущие гнилым мясом
Александр Чеков
Александр Чеков
17:50, 10 августа 2021
Фото: Petra Gloyn/flickr.com
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Жители Урала в соцсетях пожаловались на дурно пахнущие грибы, на вид напоминающие половые органы. Миколог и кандидат биологических наук Михаил Вишневский рассказал телеканалу «360», что их не следует бояться.
Грибы называются мутинус Равенеля. Это близкий родственник лекарственного гриба весёлки, но гораздо меньше.
В переводе с древнегреческого означает «член». Гриб похож на собачий член, который вылез из белого яйца. Он с красноватым оттенком и тёмным кончиком, — рассказал Вишневский.
Он добавил, что такие грибы привлекают мух, которые на него садятся и растаскивают споры. Они не вредят, пользы не приносят, но при этом и не ядовитые. Обычно мутинус растёт над гниющей древесиной. Если её убрать, то и гриба не будет.
Ранее сообщалось, что определённые ограничения по сбору грибов в некоторых регионах вновь коснутся россиян. В Тверской и Челябинской областях, согласно документам Минприроды, собирать грибы можно только с определённым размером шляпок.