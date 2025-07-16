В сезон грибов готовлю вкуснятину! Обалденный закусочный пирог с грибами!

Грибной пирог — коронное блюдо для душевных посиделок! Этот ароматный пирог с грибами уже много лет является главным героем наших семейных праздников. Хрустящая корочка, нежное тесто и сочная грибная начинка с луком покоряют с первого кусочка. Идеально подходит и к праздничному столу, и к повседневному чаепитию.

Приготовление начинаем с теста: смешиваем 2,5 стакана муки, 150 г размягчённого сливочного масла, 1 яйцо и 4 ст. л. сметаны. Замешиваем эластичное тесто, которое не липнет к рукам. Формируем шар, заворачиваем в плёнку и убираем в холодильник на 30 минут.

Пока тесто отдыхает, делаем начинку: 500 г свежих грибов нарезаем ломтиками, 2 луковицы — полукольцами. Обжариваем лук до прозрачности, добавляем грибы и тушим до испарения жидкости. В конце солим, перчим и добавляем 2 ст. л. сметаны для сочности.

Раскатываем тесто в пласт толщиной 5 мм. Выкладываем в форму, создавая бортики. Распределяем остывшую грибную начинку. Из остатков теста делаем решётку или полностью закрываем пирог, сделав несколько отверстий для выхода пара. Смазываем взбитым яйцом.

Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Даём немного остыть — так пирог будет лучше резаться. Подаём тёплым, посыпав свежей зеленью. Этот пирог хорош и на следующий день — просто разогрейте его в духовке. Приятного аппетита и тёплых семейных вечеров!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.