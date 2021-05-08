Россиянам вновь ввели ограничения по сбору грибов

https://static.news.ru/photo/1bbb50d6-b11d-11eb-8e43-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Определённые ограничения по сбору грибов в некоторых регионах вновь коснутся россиян. В Тверской и Челябинской областях, согласно документам Минприроды, собирать грибы можно только с определённым размером шляпок, пишет «Парламентская газета».

Такое ограничение касается Тверской и Челябинской области. Диаметр шляпок у лисичек, сыроежек, маслят и опят должен быть более полутора сантиметров. У груздей, волнушек, белых грибов, подберёзовиков и подосиновиков размер шляпок должен быть более 2,5 см.

Запрещено собирать грибы и дикорастущие растения, занесённые в Красную книгу. Это, к примеру, гриб — зонтик девичий. Нельзя собирать грибы, признанные наркотическими средствами.

Ограничения по сбору грибов могут ужесточить после вступления в силу нового КоАП. В новый закон предлагают вписать штраф до 15 тысяч рублей за сбор трюфелей летних, вешенок сёмгово-соломенных и некоторых видов мухоморов.

Накануне Министерство природных ресурсов опровергло, что у грибников будут проверять соответствие шляпок утверждённым стандартам. Также появлялись сообщения о том, что за сбор грибов можно получить штраф, если он проходил не по правилам.

Как сообщалось ранее, в России отсутствуют ограничения для граждан, собирающих в лесу берёзовый сок, грибы, орехи, ягоды и дикорастущие плоды для собственных нужд. Данное положение лесного законодательства является базовым и неизменным, сообщили представители Минприроды.