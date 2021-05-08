Россиянам вновь ввели ограничения по сбору грибов

Определённые ограничения по сбору грибов в некоторых регионах вновь коснутся россиян. В Тверской и Челябинской областях, согласно документам Минприроды, собирать грибы можно только с определённым размером шляпок, пишет «Парламентская газета».
Такое ограничение
Запрещено собирать грибы и дикорастущие растения, занесённые в Красную книгу. Это, к примеру, гриб — зонтик девичий. Нельзя собирать грибы, признанные наркотическими средствами.
Ограничения по сбору грибов могут ужесточить после вступления в силу нового КоАП. В новый закон предлагают вписать штраф до 15 тысяч рублей за сбор трюфелей летних, вешенок сёмгово-соломенных и некоторых видов мухоморов.
Накануне Министерство природных ресурсов опровергло, что у грибников будут проверять соответствие шляпок утверждённым стандартам. Также появлялись сообщения о том, что за сбор грибов можно получить штраф, если он проходил не по правилам.
Как сообщалось ранее, в России отсутствуют ограничения для граждан, собирающих в лесу берёзовый сок, грибы, орехи, ягоды и дикорастущие плоды для собственных нужд. Данное положение лесного законодательства является базовым и неизменным, сообщили представители Минприроды.