Коллеги Ефремова по «Гражданину поэту» отреагировали на ДТП

https://static.news.ru/photo/2564a57c-aa31-11ea-94a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/grazhdanin_poet

Коллеги Михаила Ефремова по проекту «Гражданин поэт» и друзья артиста прокомментировали произошедшую аварию с его участием. Все они заявили, что находятся в шоке от случившейся «дикой» истории.

Журналист и медиаменеджер Андрей Васильев в разговоре с представителями СМИ отметил, что не готов комментировать или обсуждать наказание для Ефремова. Эта трагедия, подчеркнул бывший главред «Коммерсанта», произошла с его другом, и сейчас он ни о чём ином не может думать или говорить. Васильев сказал, что уже связался с семьёй Ефремова.

Писатель Дмитрий Быков выразился ещё короче. Он сказал, что после такой ужасной трагедии нечего говорить — остаётся лишь выражать соболезнования близким.

Поэт Андрей Орлов, известный как Орлуша, в свою очередь заметил, что Ефремов отдал бы все свои награды и регалии за то, чтобы вернуть к жизни погибшего мужчину.

Случилась страшная трагедия, и сейчас дело идёт не о профессии Ефремова. Кто бы ни был за рулём — друг мой или просто любой человек — нельзя измерять преступление медийной заметностью, — приводит слова поэта Daily Storm.

Как ранее писал NEWS.ru, дело на актёра Михаила Ефремова, возбуждённое по факту спровоцированной им аварии со смертельным исходом, переквалифицировано на более тяжкую статью. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили журналистам информированные источники в МВД.