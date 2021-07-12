Количество сторонников обязательной вакцинации в России выросло почти вдвое

За минувшие шесть месяцев в России увеличился процент сторонников идеи обязательной вакцинации для всех групп населения. Доля граждан, придерживающихся этого мнения, выросла без малого в два раза. При этом число противников тотальной вакцинации остаётся в два раза больше, сообщает РБК со ссылкой на сервис Superjob, который провёл опрос среди своих пользователей 9–10 ноября 2021 года.
Респондентами исследования
Как показал опрос, сторонниками обязательной вакцинации от COVID-19, кроме лиц, имеющих противопоказания, являются 37% россиян. В мае 2021 года этот показатель составлял 19%, в июне — 23%, в июле — 28%. При этом на сегодняшний день около 46% респондентов высказались против введения таких мер. Мужчин среди не согласных с идеей обязательной вакцинации значительно больше, чем женщин — 41% против 34%.
Отмечается, что среди тех, кто одобряет прививки от коронавируса для всех россиян, 59% сами уже вакцинированы, а среди противников подавляющее большинство — 76% — до сих пор так и не получили дозу вакцины.
Среди лиц старше 60 лет поддерживают предложение об обязательной вакцинации всего 28% опрошенных, а 44% — против. Одними из самых ярых противников прививки являются студенты — против вакцинации высказались 55%.
Ранее появилась информация о том, что Россия выступает за взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID без привязки к конкретному препарату. Это позволит решить в том числе проблему дискриминации в сферах трансграничного перемещения и пользования общественной инфраструктурой.