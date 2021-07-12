Количество сторонников обязательной вакцинации в России выросло почти вдвое

За минувшие шесть месяцев в России увеличился процент сторонников идеи обязательной вакцинации для всех групп населения. Доля граждан, придерживающихся этого мнения, выросла без малого в два раза. При этом число противников тотальной вакцинации остаётся в два раза больше, сообщает РБК со ссылкой на сервис Superjob, который провёл опрос среди своих пользователей 9–10 ноября 2021 года.

Респондентами исследования стали граждане России старше 18 лет, проживающие во всех федеральных округах страны, из 354 населённых пунктов. Количество опрошенных составило 1,6 тысячи человек.

Как показал опрос, сторонниками обязательной вакцинации от COVID-19, кроме лиц, имеющих противопоказания, являются 37% россиян. В мае 2021 года этот показатель составлял 19%, в июне — 23%, в июле — 28%. При этом на сегодняшний день около 46% респондентов высказались против введения таких мер. Мужчин среди не согласных с идеей обязательной вакцинации значительно больше, чем женщин — 41% против 34%.

Отмечается, что среди тех, кто одобряет прививки от коронавируса для всех россиян, 59% сами уже вакцинированы, а среди противников подавляющее большинство — 76% — до сих пор так и не получили дозу вакцины.

Среди лиц старше 60 лет поддерживают предложение об обязательной вакцинации всего 28% опрошенных, а 44% — против. Одними из самых ярых противников прививки являются студенты — против вакцинации высказались 55%.

Ранее появилась информация о том, что Россия выступает за взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID без привязки к конкретному препарату. Это позволит решить в том числе проблему дискриминации в сферах трансграничного перемещения и пользования общественной инфраструктурой.