Россия выступила за признание ковид-сертификатов без привязки к вакцинам

Россия выступает за взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID без привязки к конкретному препарату. Это позволит решить в том числе проблему дискриминации в сферах трансграничного перемещения и пользования общественной инфраструктурой, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с делегацией Совета Европы. Его слова приводит ТАСС.

Мурашко отметил , что многие страны необоснованно ограничивают применение COVID-сертификатов только отдельными вакцинами и не демонстрируют готовности к продуктивному диалогу по взаимному признанию таких документов.

Мы считаем, что необходимо разделять процедуры допуска препаратов на рынки отдельных стран и признание сертификатов, — пояснил он.

Глава делегации, заместитель генерального секретаря СЕ Бьорн Берге поддержал тезис о недопустимости подобного рода дискриминации. Директор СЕ по политическим вопросам Александр Гессель отметил, что отсутствие взаимного признания сертификатов о вакцинации создаёт проблемы для международных организаций, которые находят для этого свои решения.

Например, мы приняли внутреннюю декларацию, в соответствии с которой в здании СЕ представители всех 47 стран-участниц и сотрудники аппарата, прошедшие вакцинацию в своих странах, признаются вакцинированными, — сказал Гессель.

Ранее Европейская комиссия приняла решение о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, выданных в Армении и Великобритании. Также в ЕС признаются COVID-сертификаты, выданные на Украине. Российские документы Евросоюз не признаёт.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в этом вопросе возобладает здравый смысл. Он уверен, что пока в Европе из-за политики к российским вакцинам относятся предвзято.