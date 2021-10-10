Лавров заявил о предвзятом отношении к российским вакцинам в ЕС

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в вопросе взаимного признания сертификатов о вакцинации между государствами возобладает здравый смысл. По его словам, пока в Европе из-за политики к российским вакцинам относятся предвзято, сообщает РИА Новости.

Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем, подчеркнул , что именно политика мешает признать российские сертификаты, хотя большинство стран Евросоюза заинтересованы в том, чтобы обеспечить «максимально комфортные условия для контактов между людьми».

Видим мы предвзятое отношение к российским вакцинам по политическим соображениям, — отметил министр.

Ранее стало известно, что российский Минздрав подготовил необходимые документы, которые запрашивались со стороны ЕС для начала процедуры взаимного признания COVID-сертификатов. Ранее посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил о приостановке процесса в связи с задержкой необходимых документов российской стороной. По словам представителей Минздрава, документы были направлены в представительство ЕС.