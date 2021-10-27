Евросоюз признал COVID-сертификаты Армении

Европейская комиссия приняла решение о признании сертификатов о вакцинации от коронавируса, выданных в Армении и Великобритании. Об этом говорится в Twitter ЕК. Всего к европейской системе COVID-документов подключены 45 стран.

Сегодня мы приняли два новых решения, подтверждающих, что сертификаты COVID-19, выданные этими двумя странами (Великобритании и Армении. — NEWS.ru), эквивалентны цифровому сертификату COVID ЕС, — говорится в сообщении.

Также в ЕС признаются COVID-сертификаты, выданные на Украине. Российские документы Евросоюз не признаёт. Посол объединения в России Маркус Эдерер заявлял о приостановке процесса взаимного признания COVID-сертификатов в связи с задержкой необходимых документов российской стороной. По словам представителей Минздрава, документы были направлены в представительство ЕС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в этом вопросе возобладает здравый смысл. Он уверен, что пока в Европе из-за политики к российским вакцинам относятся предвзято.

Ранее представители России и США обсудили в Женеве перспективы взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уточнил, что речь идёт о признании не вакцин, а сертификатов, а также об эффективности профилактических мер. Он отметил, что американская сторона будет готова вернуться к диалогу по этому вопросу после оценки позиции России.