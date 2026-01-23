Когда запеканки надоели, попробовал запеченный йогурт — делюсь рецептом нежного десерта с медом

Такой десерт готовится всего за 30 минут, но результат выглядит по-ресторанному. Идеальный вариант, когда к нежданным гостям нужно быстро приготовить впечатляющий десерт. Только натуральный йогурт, яйца, мед и немного крахмала. Никаких сложных ингредиентов — простой, полезный и невероятно вкусный десерт для всей семьи.

4 яйца хорошенько взбиваю венчиком, добавляю 50 мл меда и продолжаю взбивать. Вливаю 350 мл натурального йогурта и всыпаю 1 ст. л. кукурузного крахмала. Интенсивно вымешиваю до получения однородной воздушной массы. Разливаю смесь по жаропрочным формочкам или кокотницам. Ставлю формы в глубокий противень и заливаю в него горячую воду так, чтобы она доходила до 3/4 высоты форм. Запекаю в разогретой до 190 °C духовке 20–30 минут, пока поверхность не подрумянится и не поднимется. Подаю десерт охлажденным, украсив свежими фруктами или сухофруктами по вкусу.

