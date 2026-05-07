Когда я впервые сделал эти рулетики, про бутерброды забыл навсегда — готовлю из лаваша

Устали от однообразных бутербродов? Попробуйте эти рулетики из лаваша. Минимум усилий, максимум вкуса — яйца, сыр и зелень в хрустящем конверте.

Что понадобится

Лаваш тонкий — 2 шт., фарш мясной — 300 г, яйца — 2 шт., сыр твердый — 100 г, лук репчатый — 1 шт., укроп — 1 пучок, чеснок — 2 зубчика, масло растительное — 3 ст. л., соль — 0,5 ч. л., перец черный — по вкусу.

Как готовлю

Лук мелко рублю и обжариваю до прозрачности на небольшом количестве масла. Охлаждаю и смешиваю с фаршем, измельченным чесноком, солью и перцем. Отдельно отвариваю яйца вкрутую, остужаю и натираю на крупной терке. Сыр также натираю. Укроп мелко секу. Смешиваю яйца, сыр и зелень — это вторая начинка.

Каждый лист лаваша разрезаю на 2 равные части. На одну половину кладу мясную начинку, равномерно распределяю. Сворачиваю в плотный рулет, затем нарезаю на порционные кусочки. Выкладываю в смазанную маслом форму. Сверху на каждый кусочек кладу по ложке яично-сырной смеси.

Разогреваю духовку до 200 °C. Запекаю рулетики 20–25 минут до румяной корочки. Подаю горячими, посыпав свежей зеленью.

