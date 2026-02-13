Зимняя Олимпиада — 2026
Когда в кошельке пусто, этот рецепт спасает на ура — три слоя удовольствия: рыбка еще не была вкуснее

Фото: D-NEWS.ru
Эта запеканка — лучший способ приготовить бюджетный минтай так, чтобы никто не догадался, что это простая рыба. Нежная текстура, золотистая корочка и насыщенный вкус делают блюдо по-настоящему праздничным.

Для запеканки мне понадобится: филе минтая (600 г), лук (2 шт.), морковь (3 шт.), яйца (4 шт.), сметана (200 г), сыр моцарелла (150 г), лимонный сок (1 ст. л.), растительное масло, укроп, соль, перец.

Филе минтая нарезаю на порционные кусочки и сбрызгиваю лимонным соком — это уберет возможный рыбный запах и сделает мякоть нежнее. Лук нарезаю полукольцами, морковь тру на крупной терке. Обжариваю овощи на растительном масле до мягкости и легкого золотистого оттенка. Для заливки взбиваю яйца со сметаной, солю и перчу по вкусу. Форму для запекания смазываю маслом. Выкладываю слоями: сначала обжаренные овощи, затем кусочки минтая. Заливаю яично-сметанной смесью. Сыр натираю на терке и смешиваю с мелко нарубленным укропом. Посыпаю сырной смесью сверху. Запекаю в разогретой до 180°C духовке 25-30 минут до золотистой сырной корочки. Даю немного остыть перед подачей. Для пикантности можно добавить слой шпината с чесноком между овощами и рыбой.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

