Глава профсоюзов рассказал, когда россияне пойдут работать вместо мигрантов

https://static.news.ru/photo/634c0df4-32e8-11eb-a693-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нехватки рабочих рук в сферах, где обычно трудились мигранты, можно избежать, если их заменят россияне. Однако для этого работодателям придётся предложить достойную зарплату и условия труда, считает зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

Он отметил, что в организации «прекрасно понимают», почему привлекался труд мигрантов. Практически всегда, по его словам, это возможность платить меньшие деньги за необходимость работать в худших условиях.

Если работодатели в состоянии изменить эту ситуацию, то есть платить российскому работнику справедливую заработную плату и сделать так, чтобы он работал в условиях, отвечающих нормам трудового законодательства, я думаю, что здесь недостатка в рабочих руках не будет, — цитирует Шершукова РИА Новости.

Ранее издание «Ведомости» сообщило , что работодатели пожаловались на нехватку кадров в сферах, где традиционно работали мигранты. По оценке издания, сейчас в России на 0,6–1,4 млн (или на 10–20%) меньше иностранных рабочих, чем было в докоронавирусный период.

При этом, как писал NEWS.ru, в России на фоне падения доходов подскочили продажи хлебобулочных изделий. Однако большей частью именно мигранты, а не сами россияне, сметают в магазинах хлеб.