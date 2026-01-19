Атака США на Венесуэлу
Когда пюре уже приелось, готовлю нежный «Буланжер» — французская классика из картошки, которая собирает за столом семью

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Аромат этого картофеля, пекущегося в духовке, — это запах домашнего тепла и уюта. Сытное, нежное и очень комфортное блюдо, которое собирает семью за столом и оставляет ощущение полного удовлетворения.

Килограмм картофеля очищаю и нарезаю максимально тонкими, равномерными ломтиками. Две луковицы нарезаю тонкими кольцами. Смазываю форму для запекания частью сливочного масла. Выкладываю на дно слой картофельных ломтиков, слегка перекрывая друг друга. Посыпаю солью и черным перцем. Затем выкладываю слой луковых колец. Повторяю слои, пока не закончатся ингредиенты, заканчивая слоем картофеля. Сверху равномерно распределяю оставшиеся кусочки сливочного масла (всего 60 г). Аккуратно, чтобы не размыть слои, заливаю картофель горячим молоком (400 мл) — оно должно доходить примерно до середины высоты. Накрываю форму плотно фольгой и отправляю в разогретую до 200 °C духовку на 40 минут. Затем снимаю фольгу, убавляю температуру до 180 °C и запекаю еще 40 минут, пока верхний слой не покроется золотисто-коричневой хрустящей корочкой, а молоко полностью не впитается. Подаю горячим, посыпав свежей зеленью.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

