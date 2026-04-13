13 апреля 2026 в 13:35

Когда приелось мясо: готовим скумбрию в духовке — она удивляет с первого кусочка: запекаем в горчичном соусе — получается нежная и сочная

Если скумбрия кажется вам «обычной» рыбой, попробуйте приготовить ее в этом соусе — вкус меняется полностью. За счет горчицы и соевого соуса она получается насыщенной, ароматной, с легкой пикантностью, а внутри остается мягкой и сочной.

Ингредиенты: скумбрия — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., майонез — 2 ст. л., соевый соус — 3 ст. л., горчица — 2 ст. л., зелень — для подачи.

Приготовление: рыбу очистить, удалить внутренности, хорошо промыть и нарезать на порционные кусочки. Лук нарезать полукольцами.

Отдельно приготовить соус: смешать майонез, соевый соус и горчицу до однородной консистенции. Соль добавлять не нужно — соевый соус дает нужный вкус.

Скумбрию соединить с луком, залить соусом и аккуратно перемешать, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Оставить на 20–30 минут — этого достаточно, чтобы рыба пропиталась.

Затем переложить все в форму для запекания и отправить в духовку при 170°C примерно на 25 минут. За это время скумбрия становится мягкой, а сверху появляется легкая румяная корочка.

Подавать лучше горячей, посыпав свежей зеленью.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
