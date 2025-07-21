Когда нет времени: быстрая кесадилья с хрустящим беконом — хит за 20 минут!

Когда нет времени: быстрая кесадилья с хрустящим беконом — хит за 20 минут!

Кесадилья — это не просто блюдо, это спасение для тех, кто хочет вкусно поесть, но не готов тратить на готовку полдня. Хрустящая тортилья, ароматный бекон, сочные помидоры и тягучий сыр — вот и все, что нужно для счастья. А главное, на приготовление уйдет не больше 10 минут!

Начнем с бекона: нарезаем его небольшими кусочками и обжариваем на сухой сковороде до хруста. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Пока бекон остывает, режем помидоры тонкими ломтиками, а зеленый лук — мелко. Сыр натираем на крупной терке — чем больше, тем лучше.

Берем тортилью, на одну половину выкладываем сыр, затем бекон, помидоры и лук. Сверху снова сыр — он склеит начинку и не даст кесадилье развалиться. Накрываем второй половиной лепешки и отправляем на сухую сковороду. Обжариваем с обеих сторон до золотистой корочки, а сыр внутри должен полностью расплавиться.

Готовую кесадилью режем на треугольники и подаем сразу, пока она хрустит. Можно добавить сметану, гуакамоле или просто посыпать свежей зеленью. Просто, быстро и безумно вкусно — идеальный ужин для тех, кто ценит свое время!

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