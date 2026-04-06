Когда нападает жор, готовлю запеканку-чизкейк из мягкого творога: быстрая, спасет от переедания

Когда нападает жор, готовлю запеканку-чизкейк из мягкого творога: быстрая, спасет от переедания

Творожная запеканка-чизкейк — это идеальное лакомство для тех, кто следит за фигурой, но в моменты «жора» хочет чего-то сладкого и вредного. Она готовится очень быстро и спасет от переедания.

Для приготовления понадобится: 500 г мягкого обезжиренного творога, 2 яйца, 2-3 ст. л. кукурузного крахмала, 3-4 ст. л. сахарозаменителя или меда, ванилин.

Рецепт: творог взбейте с яйцами, сахарозаменителем и ванилином. Добавьте крахмал и еще раз взбейте. Форму для запекания застелите пергаментом. Вылейте творожную массу. Выпекайте в разогретой до 170 °C духовке 35–40 минут.

Нежная кремовая текстура, напоминающая чизкейк, и высокое содержание белка делают это блюдо не только вкусным, но и полезным. Сверху можно добавить малокалорийное варенье или свежие ягоды.

